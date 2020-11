Il gesto di Friedkin: donate oltre 12mila mascherine col vecchio stemma a chi lo rivoleva con una petizione

AS ROMA NOTIZIE – Altro gesto simbolico, ma rilevante, fatto dalla nuova proprietà del club giallorosso, che da quando è al comando della Roma ha dimostrato di essere particolarmente attenta ai sentimenti della tifoseria.

Dan e Ryan Friedkin, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora), hanno deciso di donare 11.927+753 mascherine con il vecchio stemma (numeri non casuali ma legati alla storia del club e della città) a coloro che avevano sottoscritto la petizione per il ripristino del logo messo in soffitta dal 2013 e riapparso sulle mascherine indossate dai Friedkin.

I tifosi a cui verranno consegnate le mascherine hanno deciso di versare un euro a mascherina e il ricavato sarà devoluto in beneficenza: i soldi verranno destinati ai reparti di oncologia e ematologia del Bambin Gesù.

Fonte: Il Tempo