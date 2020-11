Smalling, le condizioni del difensore: ecco i motivi del suo forfait

AS ROMA NEWS – Niente Napoli-Roma per Chris Smalling. Nell’elenco dei convocati di Fonseca per la sfida di questa sera non appare il nome del difensore inglese. Sono in tanti a chiedersi cosa abbia il centrale giallorosso, tornato nella Capitale dopo un lungo tira a molla con il Manchester United.

Le condizioni del calciatore inglese vengono svelate dall’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora): durante la rifinitura di ieri, Smalling ha provato a svolgere una parte delle esercitazioni con il gruppo, ma ha dovuto dare forfait e non partirà con i compagni.

Il centrale infatti avverte ancora dolore per i postumi di un problema al ginocchio sinistro, una ricaduta avvertita tre settimane fa con il Genoa. Il nuovo obiettivo è cercare di riaverlo a disposizione per la sfida europea con lo Young Boys, per poi metterlo in campo dal primo minuto nel match successivo con il Sassuolo.

Fonte: Il Tempo