Cristante non al meglio: caviglia gonfia. Ma contro il Napoli sarà titolare

NOTIZIE ROMA CALCIO – Bryan Cristante giocherà titolare questa sera tra Mancini e Ibanez nonostante il centrocampista, ora prestato alla difesa, non sia in perfette condizioni fisiche.

A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il mediano ex Atalanta ha infatti una caviglia gonfia dopo aver giocato per 90 minuti contro il Cluj, e anche piuttosto bene, nella vittoria in Europa League che ha permesso ai giallorossi di centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale con due giornate di anticipo.

Stasera però Cristante stringerà i denti per poter guidare da regista arretrato la difesa giallorossa, orfana ancora di Smalling, fermo ai box per un fastidio al ginocchio. Se non dovesse farcela, toccherà a Juan Jesus, con Ibanez spostato al centro.

Fonte: Gazzetta dello Sport