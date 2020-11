Roma, è la notte della verità

AS ROMA NEWS – Nello stadio che è stato di Maradona va in scena la partita più importante di questa nona giornata di campionato: al San Paolo il Napoli, che scenderà in campo con una maglia dedicata al Pibe de Oro scomparso pochi giorni fa, e la Roma si affronteranno in un match dai mille significati.

Per Il Messaggero la partita di stasera è anche Fonseca contro Gattuso, i “gemelli diversi”: diplomatico, sereno, moderato, l’uno; diretto, schietto, vulcanico, l’altro. Ma i due allenatori si ritrovano in una filosofia comune: un calcio piacevole, spettacolare, verticale. Possibilmente vincente: Rino sogna lo scudetto, Paulo pensa alla Champions, poi chissà.

Per la Gazzetta dello Sport è invece anche la sfida del cinema tra Dan Friedkin e Aurelio De Laurentiis, anche se poi il presidente del Napoli ha prodotto più di 400 film, mentre quello della Roma in questo mondo ci si è affacciato da poco, con il primo film prodotto solo nel 2017. Dan, però, ha recuperato subito, piazzando una serie di colpi di grande successo, come “The Square” o “Parasite”, anche se di premi ne ha vinti un’infinità anche De Laurentiis.

Ma Napoli-Roma è soprattutto la sfida tra due squadre che, viste le difficoltà della Juventus e dell’Inter a scappare via, sognano di diventare le outsider per la lotta al vertice. I partenopei non hanno nascosto le loro ambizioni, i capitolini invece hanno sempre fissato nella qualificazione alla Champions il loro reale obiettivo.

Ma qualcuno ha già cominciato a pensare in grande. La partita di stasera darà risposte importanti ai giallorossi, che proveranno a vincere finalmente contro una grande, cosa che con Fonseca ancora non è mai riuscita. Dzeko, che al San Paolo ha una tradizione molto favorevole, guiderà i suoi verso un’impresa possibile insieme a Pedro e Mkhitaryan. Il Napoli che non ha recuperato Osimhen si affida ai piccoletti terribili Mertens, Insigne e Lozano, con Zielinski in appoggio. La partita sarà durissima, per la Roma è l’ora della verità.

