Il ghanese Felix da “invisibile” a nuova promessa della Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ghanese, classe 2003, Felix Asena Gyan è un attaccante esterno, visionato per un periodo di prova a Trigoria lo scorso dicembre, racconta oggi il quotidiano La Repubblica (F. Ferrazza).

Insieme a Tahirovic è stato l’acquisto di gennaio da inserire nel vivaio romanista, investimento in prospettiva che porta la firma di Morgan De Sanctis. Di lui si conosceva poco fin quando i giallorossi ne hanno annunciato il tesseramento, in questi mesi dovrà ambientarsi alla realtà del calcio italiano, imparando la lingua.

Felix giocava in Ghana, ha passaporto extracomunitario e fa la spola tra l’Under 18 e la Primavera di De Rossi. Era corteggiato con insistenza anche dal Milan, la cui concorrenza è sta battuta grazie alla lungimiranza del responsabile del settore giovanile, De Sanctis. In patria il suo trasferimento alla Roma è stato raccontato come un incentivo per i giovani che ambiscono a club importanti.

Fonte: La Repubblica