Roma-Milan 1-2, i voti dei quotidiani: Fazio è un disastro, Karsdorp e Villar deludono. Bene solo Spinazzola e Veretout

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei principali quotidiani ai giocatori della Roma, sconfitti ieri in casa per mano del Milan. Male quasi tutti, a cominciare da Pau Lopez, disastroso con i piedi, e per finire a Borja Mayoral, mai in partita. Si salvano solo Veretout e Spinazzola. Pesanti bocciature per Fazio e Villar.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Pau Lopez 5; Mancini 5, Cristante 5, Fazio 4 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 5,5, Villar 4,5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 6,5 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 4,5 (Pedro s.v. 34’ s.t.). All.: Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. Licari)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5,5, Cristante 6, Fazio 5 (Bruno Peres 5,5 17’ s.t.); Karsdorp 5,5, Villar 5,5 (El Shaarawy 5,5 25’ s.t.), Veretout 7, (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro s.v. 34’ s.t.). All.: Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA (M. Pinci)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Cristante 5, Fazio 4 (Bruno Peres 5,5 17’ s.t.); Karsdorp 5, Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 6,5 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 5,5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro s.v. 34’ s.t.). All.: Fonseca 4,5

IL TEMPO ( A. Austini)

Pau Lopez 5,5, Mancini 5,5, Cristante 5,5, Fazio 4 (Bruno Peres 6 17’ s.t.), Karsdorp 6, Veretout 6,5 (Diawara 5,5. 34’ s.t.), Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Spinazzola 5, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5, Borja Mayoral 5,5 (Pedro 5. 34’ s.t.). All.: Fonseca 5

LEGGO (F. Balzani)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5,5, Cristante 5,5, Fazio 4,5 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 4,5, Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 6,5 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro 5,5 34’ s.t.). All.: Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA (C. Passerini)

Pau Lopez 5,5; Mancini 5, Cristante 6, Fazio 4,5 (Bruno Peres 6 17’ s.t.); Karsdorp 5, Villar 5 (El Shaarawy 6 25’ s.t.), Veretout 7 (Diawara s.v. 34’ s.t.), Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5 (Pedro 5 34’ s.t.). All.: Fonseca 5,5