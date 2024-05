Il Leicester sulle tracce di Abraham, la Roma chiede 28 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Leicester City, fresco di promozione in Premier League dopo la vittoria della Championship inglese (ha chiuso il campionato a 97 punti), sta guardando in casa Roma per rinforzare la squadra del prossimo anno.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), il club inglese si è messo sulle tracce di Tammy Abraham, 26 anni, attaccante giallorosso che potrebbe lasciare Trigoria la prossima estate a fronte di una buona offerta. Il Leicester, alla ricerca di un attaccante di livello su cui investire, ha individuato nell’ex Chelsea il calciatore su cui scommettere.

Ghisolfi è ben disposto a iniziare una trattativa con gli inglesi, e per privarsi di Abraham ha fissato il prezzo a quota 28 milioni di euro. Una cifra importante, ma non fuori dalla portata dei ricchi club d’oltremanica. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, la Roma investirebbe quei soldi sul nuovo centravanti: Jonathan David è il nome in cima alla lista del nuovo ds, ma costa 40 milioni. Più a buon mercato sarebbe invece Arnaud Kalimuendo, 22 anni, attaccante francese del Rennes, anche lui nella lista di Ghisolfi.

Fonte: Leggo

