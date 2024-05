La Roma vuole David. Idea Laurienté per De Rossi

AS ROMA NEWS – La Roma vuole Jonathan David. Ancora non c’è una vera trattativa tra il club giallorosso e il Lille, proprietario del cartellino (contratto in scadenza nel 2025), ma Florent Ghisolfi ha intenzione di provarci sul serio. Per il nuovo ds sarebbe di sicuro un bel biglietto da visita con cui presentarsi alla piazza giallorossa.

La Roma perderà quasi certamente Lukaku, destinato a fare ritorno al Chelsea. Scontato l’addio di Azmoun (in Iran lo danno per vicinissimo al Siviglia), mentre è possibile anche l’addio di Tammy Abraham qualora dalla Premier dovesse arrivare una buona offerta che permettesse una conveniente plusvalenza. Tutto questo fa capire quanto sarà importante centrare un rinforzo di assoluto livello per l’attacco.

Ghisolfi considera Jonathan David il giocatore ideale per il futuro della Roma. L’attaccante canadese, 24 anni, è un centravanti veloce, molto tecnico e con un gran fiuto del gol: nella sua carriera, prima nel Gent e poi nel Lille, è sempre andato in doppia cifra. L’anno scorso per lui 24 gol in 37 partite giocate in Ligue 1, quest’anno ha realizzato 19 gol e 4 assist. La Roma dovrà muoversi in fretta per anticipare la concorrenza, ma dovrà essere pronta a investire circa 40 milioni di euro.

Per l’esterno d’attacco in grado di saltare l’uomo a Trigoria si sta valutando l’affare Laurienté, fresco di retrocessione col Sassuolo. Può essere acquistato a 12 milioni di euro e rappresentare un’alternativa a El Shaarawy sulla sinistra. Del Sassuolo piace anche Doig, terzino sinistro scozzese arrivato dal Verona per 6 milioni di euro a gennaio e che potrebbe già lasciare il club per la stessa cifra.

Fonti: Tuttosport / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

