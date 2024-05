Calciomercato Roma, spunta Phillips per il centrocampo: l’inglese lascerà il City in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Kalvin Phillips è il nuovo nome per il centrocampo della Roma. Il giocatore del Manchester City è in uscita e secondo quanto riportato dall’edizione odierna del The Sun è finito sulla lista dei desideri di Daniele De Rossi.

L’inglese era già stato molto vicino al campionato italiano, infatti a gennaio c’era stato un forte interessamento della Juventus, ma poi il 28enne inglese ha scelto di andare al West Ham. Su di lui, però, non c’è solamente la Roma.

In Europa infatti il mediano piace anche a Lipsia e Salisburgo. Phillips con Guardiola non ha mai trovato tanto spazio, e dopo il prestito al West Ham le loro strade potrebbero dividersi definitivamente questa estate.

Fonte: The Sun

