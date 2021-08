Il lungo addio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “E’ da un po’ che non seguo più la Roma. Quali calciatori forti abbiamo adesso? Io sono rimasto ancora a Totti e De Rossi…“. Quella domanda così semplice mi aveva preso completamente alla sprovvista. A farmela era stato un mio caro amico che non vive più in Italia da anni e che segue poco il calcio. Quando eravamo ragazzi veniva spesso da me a vedere le partite della Roma, ma ora che si è trasferito in Spagna ha lasciato qui la passione per i colori giallorossi.

“Dai oh…ci sarà uno forte che conosco pure io“, mi aveva incalzato, non ottenendo risposta. Nella mia testa c’era il buio. Il pensiero viaggiava veloce, ma non riuscivo a individuare nessuno che potesse conoscere. Pellegrini? No, non saprà mai chi sia. Zaniolo? Troppo giovane, ancora non ha avuto modo di esplodere. Alisson, Marquinhos, Salah? Tutti andati. Cavolo, ci deve essere per forza uno che può conoscere! Poi, dopo troppi secondi di imbarazzato silenzio, l’illuminazione: “Dzeko! Edin Dzeko!”.

Arrivato nell’ormai lontano 2015 per volontà di Walter Sabatini, il bosniaco è stato senza dubbio il colpo più altisonante (ma non il più costoso) dell’era Pallotta. E da stasera, dopo anni di onorata carriera in giallorosso, di stagioni fatte di alti e bassi, di annate ricche di gol e record infranti alternate ad altre piuttosto fiacche, Dzeko saluta la Roma.

I numeri in giallorosso dei campionati di Edin parlano chiaro: 8 gol la prima stagione, 29 la seconda, 16 la terza, 9 la quarta, 16 la quinta, e appena sette quella appena conclusa, per un totale di 85 gol in quasi 200 partite disputate (119 reti su 260 gare se contiamo anche le coppe).

Che piaccia oppure no, Edin Dzeko ha fatto la storia della Roma: a suon di gol ha infranto record, diventando uno degli attaccanti ad aver segnato di più con la maglia giallorossa, il quinto di sempre e il primo tra gli stranieri. I numeri sono dalla parte di un attaccante forte quanto atipico: fisico imponente e piedi fatati, Dzeko è uno di quei centravanti capaci di fare reparto da solo, di regalare magie e realizzare reti di rara bellezza, ma anche di sbagliare gol facili o assumere atteggiamenti indolenti quando la partita non prende le pieghe a lui più congeniali.

L’addio di Dzeko alla Roma arriva dopo sei lunghi anni costellati da tanti record personali ma nessun trofeo vinto. Il bosniaco se ne va in maniera non troppo onorevole, dopo troppe sessioni di mercato passate ad aspettare l’offerta giusta per lasciare la Capitale: Chelsea, Inter e Juventus i club che lo hanno cercato con insistenza in questi ultimi anni. Ora, alla soglia dei 36 anni, si materializza quell’addio che era sempre stato sul punto di esserci, ma che non si è mai concretizzato. E di certo non per sua volontà.

Il modo in cui Dzeko ha deciso di salutare compagni e allenatore così, di fretta e furia e nel bel mezzo di un precampionato partito con i migliori presupposti, mi ha deluso. Dal giocatore che pochi giorni fa si affrettava ad alzarsi sulla sedia per cantare l’inno della Roma durante una cena coi compagni di squadra mi sarei aspettato un atteggiamento diverso. A rendere tutto più sgradevole ci si mette la presunta querelle con la Roma per il mancato pagamento di una mensilità di stipendio che, se fosse vera, renderebbe ancora più odioso il suo addio.

Ma il calcio è questo: se esiste il modo di dire “solo la maglia” ci sarà pure un motivo. Io ho smesso di affezionarmi ai calciatori già da un pezzo. Anzi, penso che dopo sei anni di Dzeko sia giusto ricominciare da un altro attaccante, che sia in grado di farci vincere qualcosa a suon di gol. Cosa che a Dzeko non è riuscita.

A Edin invece faccio gli in bocca al lupo per il suo futuro. Sono sicuro che si porterà per sempre addosso un pezzetto di Roma, come noi ce lo porteremo di lui. A Milano potrà (forse) vincere quei trofei che qua non è riuscito a farci conquistare, e forse ritroverà quegli stimoli che dopo sei anni in giallorosso era anche fisiologico perdere. Ma credo che difficilmente altrove proverà le emozioni che solo una piazza come Roma può regalare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini