Il Manchester City trema: la Premier League lo accusa di illeciti finanziari in più di 100 occasioni

ALTRE NOTIZIE – Terremoto in casa del Manchester City: il club è stato accusato dalla Premier League di aver violato ripetutamente le norme finanziarie federali in più di 100 occasioni.

Le indagini del campionato inglese hanno preso in esame le stagioni tra il 2009 e il 2018. Ora il caso andrà in mano a una commissione esterna e la sentenza finale verrà pubblicata a tempo debito sul sito della Premier League, come detto nel comunicato ufficiale.

Tra le varie contestazioni, nel mirino le dichiarazioni delle remunerazioni degli allenatori dal 2009 al 2013, mentre quelle dei giocatori dalla stagione 2010/11 alla 2015/16. Inoltre, la Premier League accusa il Manchester City anche di aver violato il Fair Play Finanziario della Uefa dalla stagione 2013/14 alla 2017/18.

Fonte: Sky Sport