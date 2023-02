“ON AIR!” – CORSI: “Mou terzo con una squadra senza un perchè”, ROSSI: “Ha umiliato Belotti con quei 30 secondi”, FERRAZZA: “22 milioni per Zaniolo sarebbe un successo”, PRUZZO: “L’unico a rimetterci è l’allenatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha battuto l’Empoli, il Milan sta affondando, l’Atalanta ha perso col Sassuolo…bene tutto. Mourinho? Non so se avete sentito quello che ha detto. Credo che sia molto pesante il suo distacco dalla proprietà, e questo mi preoccupa. Non so se magari Friedkin e Mou siano d’accordo contro Pinto, e sarebbe un bel duo, ma non so se è il contrario…questo lo capiremo. Mou pensa solo alla classifica, che vede la Roma a 40 punti al terzo posto in classifica con una squadra senza nessun tipo di perchè. Io spero che Mou possa rimanere. Certo che se lui continua a pungolare ma non gli comprano nessuno, alla fine se ne andrà. Io non vorrei che lui a fine stagione magari ci porta in Champions e in conferenza ti dice: “Ho vinto una coppa e vi ho riportato in Champions dopo tanti anni, arrivederci e grazie“. Se succede questo sarà un problema. A meno che non arrivi Klopp, che magari trasforma Ibanez in Van Dijk o Karsdorp in Alexander-Arnold. Allora lì dovremo ammettere che Mou non aveva capito i talenti che aveva in rosa per vincere lo scudetto…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha 8 punti in più dell’anno scorso, la proiezione è di 74-75 punti che è una quota abbastanza accettabile per entrare tra le prime quattro. Le parole di Mou nel post partita hanno fatto rumore. Ci sono un paio di cose che non mi sono piaciute: la prima sono i 30 secondi di Belotti, 30 anni, nazionale italiano e campione d’Europa, più di 100 gol in Serie A. Lo fa scaldare al 60esimo e lo fa entrare a 30 secondi dalla fine. Mou dice che gli serve per vincere la partita, ma non è vero, è una bugia, perchè sei 2 a 0, non 1 a 0. Per Belotti è stata un’umiliazione, e non credo sia contentissimo di questo. E parlando della panchina corta, Mourinho ha detto che se avessero giocato i titolari, la Roma avrebbe vinto con la Cremonese, ma non contro l’Empoli: è una cosa grave, perchè era meglio vincere contro la Cremonese e perdere contro l’Empoli… La Roma sta facendo il suo dovere perchè, tolta la Juve, sei la terza-quarta forza del campionato. La Roma come monte ingaggi è la terza: de che stamo a parlà?… Per me se la Roma arriva quarta e fa il suo in Europa, è comunque una stagione deficitaria…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’Empoli sui calci d’angolo si ostinava a difendere a zona, e ha rischiato di prenderne sei di gol in quel modo. La Coppa Italia condiziona pesantemente il giudizio sulla stagione della Roma, ma se la squadra dovesse arrivare quarta io comunque le darei la sufficienza…Per me è più facile che va via Mourinho a fine stagione del fatto che resti qua, ma non servivano le dichiarazioni dell’altra sera per farmelo credere…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Se la Roma va in Champions, come sembra, secondo me fa una grandissima impresa. Anche se il mercato estivo mi aveva esaltato, pensavo che si sarebbe addirittura potuto lottare per il titolo, ma tu Wijnaldum non ce l’hai mai avuto. E meno male che hai Matic… Io su Mourinho non avevo mai avuto nulla a cui ridire fino a Roma-Cremonese: quella partita lo ha umanizzato, lo ha reso una persona fallibile, perchè lì ha sbagliato… Zaniolo? Se adesso, alla luce della scadenza del contratto e di quanto successi, ci fai 22 milioni sarebbe comunque un grande successo per la Roma…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Le certezze attuali della Roma sono Mourinho e Friedkin, e bisogna cercare a tutti i costi di non farli disamorare. Difficile che accada ai secondi, visto quanto sono vicini alla Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La parte più interessante di sabato è stato il post partita e le dichiarazioni di Mourinho. Gli allenatori sono insoddisfatti per natura, ma mi ha sorpreso la sua sincerità su Camara e Solbakken. Lui ogni volta dice che la panchina che ha la Roma non è all’altezza delle altre. Ieri a un certo punto durante il derby di Milano hanno inquadrato la panchina dell’Inter: Lukaku, Brozovic, Gosens e Dumfries. Inter, Juve e Napoli hanno una rosa superiore, il Milan non so, e sull’Atalanta sospendo il giudizio. Se non si fatto male Wijnaldum non ci sarebbe stato bisogno di prendere Camara, un calciatore che a Mourinho non piace. E anche Solbakken è stato bocciato. E Mou quando ti dice che a dicembre è rimasto, sottintende che magari a giugno un’altra offerta l’accetta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Io non ho dubbi: la Premier è Manchester, Liverpool, Tottenham, Arsenal, non quelle che stanno sotto. Il Galatasaray gioca in una città splendida, ed è primo in classifica: io non avrei dubbi su qaule squadra avrei scelto. Alla Roma conviene cederlo, e conviene anche al ragazzo. La Roma se vede che si sta tirando troppo la corda nella trattativa col Galatasaray, si prenda questi 20 milioni e chiuda questa telenovela…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Gli agenti di Zaniolo vogliono una clausola abbordabile per rientrare in Italia o eventualmente andare in Premier in estate. Se il Galatasaray lo compra a 15 e mette una clausola a 30, poi rischia di fare un +15 in estate. Ci sono ottime possibilità che l’affare vada in porto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo al Galatasaray? Penso che ci siano tante possibilità, è l’ultima via di uscita. La Roma dal punto di vista tecnico ci perde molto, l’allenatore lo utilizzava in tutte le zone dell’attacco. E’ un affare per tutti, mento che per Mourinho che si ritrova senza un titolare…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo è un professionista che deve giocare a pallone, nella Roma non poteva farlo e ora va in una squadra di grande tradizione, che può rappresentare una svolta per lui. Ha fatto una buona scelta. Ma io sarei andato anche in Inghilterra, lo avrebbe migliorato molto più del campionato turco, ma comunque fa bene ad accettare…”

