Il mercato francese aiuta la Roma. Pastore al Monaco: Pinto spera, Xhaka attende

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Ancora una volta la Francia. Il mercato d’oltralpe potrebbe dare una grande mano alla Roma e al taglio agli esuberi che pesano in modo severo sul bilancio del club.

In queste ore Tiago Pinto è al lavoro per le cessioni di Justin Kluivert e Robin Olsen a Nizza e Lille: manca ancora la fumata bianca, ma gli affari sono ben impostati e ogni giorno può essere quello buono per l’accelerata definitiva.

Il portiere svedese dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro, mentre l’attaccante olandese (salvo ripensamenti) dovrebbe finire al Nizza in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, con la Roma che sta lavorando per inserire l’obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Ma la vera svolta potrebbe arrivare dal Monaco: il club del principato pare essere interessato all’acquisto di Javier Pastore. Musica per le orecchie di Tiago Pinto, che fiuta l’affarone. Il Flaco sarebbe entusiasta della destinazione, e la Roma non aspetta altro che arrivi una proposta, disponibile a cedere il calciatore anche a titolo gratuito. Cedere Pastore significherebbe liberarsi di un ingaggio da 4,5 milioni l’anno.

Intanto il mercato in ingresso è fermo, in attesa che qualcuna di queste operazioni venga concretizzata. Granit Xhaka, il prossimo acquisto in lista, aspetta con fiducia: il suo arrivo in giallorosso è solo questione di tempo.

Giallorossi.net – G. Pinoli