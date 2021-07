Tiago Pinto a caccia di un terzino. Spunta Maouassa dal Rennes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto a caccia dell’occasione migliore per il terzino sinistro da acquistare per sostituire degnamente Spinazzola per i prossimi 7-8 mesi.

Non è un compito facile dato che questa spesa imprevista rischia di assottigliare il già non sconfinato budget a disposizione per il mercato: ecco perchè la Roma sta scandagliando ogni soluzione possibile, alla ricerca del profilo giusto che possa essere preso in prestito.

I nomi preferiti sono quelli di Ramy Bensebaini e Alex Telles, ma sia Borussia Monchengladbach che Manchester United non sono di certo entusiaste all’idea di cedere il proprio terzino in prestito con diritto di riscatto, e pretendono che l’affare avvenga a titolo definitivo. C’è da capirle, perchè anche la Roma vuole lo stesso da Lille e Nizza, club con cui si sta ancora trattando la cessione di Robin Olsen e Justin Kluivert.

Nelle ultime ore, rivela la Gazzetta dello Sport, è spuntata la candidatura di Faitout Maouassa, 23 anni, terzino mancino del Rennes che ha una valutazione di circa 10 milioni. Il prezzo può abbassarsi considerando che il contratto è in scadenza nel 2022.

Il favorito però resta Matias Vina, anche lui 23enne, uruguagio che ha il vantaggio di avere già il passaporto italiano. La Roma in questo caso è anche disposta a investire e acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma non i 18 milioni che chiedono in Brasile.