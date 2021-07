Roma, oggi c’è la Ternana: Mou ritrova Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy e Veretout

AS ROMA NEWS – Seconda amichevole stagionale per la Roma di Josè Mourinho. Il livello si alza di molto, perchè si passerà da una formazione di dilettanti come il Montecatini a una di Serie B come la Ternana di Cristiano Lucarelli.

Appuntamento oggi alle 18 a Trigoria, ma solo per allenatori, calciatori e dirigenti: anche questa seconda amichevole sarà blindata. Né stampa né tifosi potranno assistere a Roma-Ternana: per poter vedere la prima di Mourinho bisognerà aspettare la partita contro la Triestina di mercoledì prossimo (ore 19:30, diretta tv su Sportitalia).

Oggi intanto l’allenatore portoghese ritrova un poker di giocatori importanti per gli equilibri della squadra: sono a disposizione Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e forse anche Jordan Veretout, tenuti fuori dalla gara contro il Montecatini per motivi precauzionali.

Assente invece Riccardo Calafiori, fermato subito da un colpo alla caviglia: il terzino sinistro si sta allenando individualmente e oggi non sarà a disposizione del mister. Il giocatore spera di farcela per la Triestina, ma è più probabile che venga tenuto a riposo fino alla successiva sfida amichevole, quella con gli ungheresi del Debrecen, in programma il 25 luglio alle ore 21.

Giallorossi.net – A. Fiorini