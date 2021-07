CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 17 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:00 – Frenata tra Atalanta e Feyenoord per Koopmeiners (23), ora le parti si stanno guardando intorno per cercare delle alternative. Resta vivo l’interesse della Roma, che non ha ancora chiuso per Xhaka (28) dall’Arsenal. Lo stesso club londinese, però, è alla ricerca del centrocampista orange, proprio per sostituire lo svizzero. (De Telegraaf)

Ore 13:30 – La Roma ha ufficializzato la cessione di Pau Lopez (26) al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. LEGGI IL COMUNICATO CON CIFRE E MODALITA’ DELL’AFFARE

Ore 12:15 – La Roma Femminile annuncia l’ingaggio di Valeria Pirone (32), attaccante che lo scorso hanno ha giocato nel Sassuolo. (asroma.com)

Ore 12:00 – In dirittura d’arrivo la cessione di Olsen (31) al Lille a titolo definitivo per cinque milioni di euro. Il giocatore sta discutendo il suo accordo con il club francese, contratto fino al 2024. Lo rivela Nicolò Schira su Twitter.

Ore 11:40 – Oltre a Viña resta viva la pista che porta a Marc Cucurella (22): per l’esterno il Getafe chiede i soldi della clausola rescissoria, che ammonta a 18 milioni di euro. (Il Romanista)

Ore 10:40 – Mauro Icardi (28) è stato offerto alla Roma, ma al momento non sembra una pista percorribile visti i costi dell’operazione. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Roma a lavoro per chiudere le cessioni di Olsen (31) al Lille e Kluivert (21) al Nizza: l’olandese ancora non è del tutto convinto. Vanno inoltre sistemate le modalità dei trasferimenti, con Pinto che vorrebbe fossero inseriti gli obblighi di riscatto. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Il Palmeiras chiede 18 milioni per cedere Matias Viña (23), difensore uruguaiano su cui ha messo gli occhi la Roma. (Sky Sport)

Seguono aggiornamenti…