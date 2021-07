RITIRO ROMA: allenamento del sabato, il VIDEO della seduta di oggi

NOTIZIE AS ROMA – Prosegue a ritmi alti il ritiro della Roma. La sessione di oggi, sabato 17 luglio, è iniziata con un riscaldamento, seguita dal lavoro atletico. Come primo esercizio, i giallorossi guidati da José Mourinho sono stati suddivisi in quattro file. L’esercizio consisteva nel posizionarsi davanti all’ostacolo, dribblarlo e poi scattare il più velocemente possibile.

Successivamente si è passati al torello con Reynolds e Zalewski a iniziare in mezzo. Rispetto al solito esercizio, sono stati posizionati tre paletti per rendere l’esercizio ancora più complicato, con Reynolds e Zalewski ovviamente chiamati a recuperare il pallone quanto prima evitando il contatto con i suddetti ostacoli. Un esercizio svolto con particolare intensità e tra i sorrisi dei calciatori.

Infine, regolarmente presenti Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout e Stephan El Shaarawy, che avevano saltato la sfida contro il Montecatini per una normale gestione fisica. Domani alle 18 la squadra scenderà in campo a Trigoria per affrontare la Ternana per l’ultima amichevole “blindata” di questa prima parte di preparazione.