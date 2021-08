Il Messaggero: “Roma, nessun big in arrivo nemmeno per il centrocampo”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Doccia fredda per i tifosi che speravano in un colpo di coda della Roma di Friedkin, Pinto e Mourinho in questa seconda parte di mercato: non arriverà nessun big da qui alla fine di agosto. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

L’arrivo dello Special One a Trigoria aveva acceso nella tifoseria giallorossa la speranza di vedere 3-4 colpi di mercato, che però per il momento non sono arrivati. Rui Patricio, Vina e Shomurodov non possono essere considerati tali. E nemmeno a centrocampo la Roma farà un investimento di alto profilo, scrive il quotidiano.

Mourinho non parla in pubblico: dovrebbe rispondere sul rafforzamento del suo gruppo che per ora non c’è stato. La Roma si comporta in campo, tatticamente e caratterialmente, come il suo tecnico. La mano di José si vede, ma serve altro sul mercato.

Il regista rimane la priorità, ma non è pero sufficiente. A destra Karsdorp è solo. Reynolds fa scuola guida, Florenzi c’è ma a Trigoria. Su quel lato serve un altro titolare. La rosa insomma è incompleta e il centrocampo, senza play, non garantisce la qualità, l’intensità e l’ordine per rendere efficace la Roma.

Fonte: Il Messaggero