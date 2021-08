Retroscena Xhaka: la richiesta dell’Arsenal e le contropartite di Pinto. Ecco perchè è naufragato l’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Troppo ampio il divario tra domanda e offerta. Ecco perchè la trattativa tra Roma e Arsenal per Granit Xhaka è saltata. Ma la cifra richiesta dai Gunners sarebbe molto più alta di quella circolata fino a oggi sui quotidiani.

Stando infatti a quanto scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), gli inglesi avevano fissato a ben 25 milioni (e non 20 come scritto fino ad ora da quasi tutti i principali giornali) il prezzo necessario per assicurarsi il calciatore svizzero. Troppi per la Roma.

Tiago Pinto infatti non si era mai discostato dai 15 milioni offerti, giudicata una cifra adeguata per un calciatore di quasi 29 anni. Il general manager giallorosso ha poi provato a mettere sul piatto anche alcune contropartite tecniche (Diawara, ma non solo) per provare a sbloccare l’affare.

Dall’Arsenal però non è mai stata presa in considerazione tale possibilità. Ecco perchè l’affare è ormai definitivamente naufragato. Xhaka firmerà molto probabilmente il rinnovo di contratto, mentre la Roma dovrà trovare un altro centrocampista da regalare a Mourinho.

Fonte: Il Tempo