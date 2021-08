I Friedkin immettono altri soldi nella Roma e rassicurano Mourinho: la squadra sarà rinforzata

AS ROMA NOTIZIE – I Friedkin continuano a mettere soldi nella Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). I texani hanno immesso 188,3 milioni di euro fino a luglio, come si evince dal comunicato uscito domenica sera.

Questi soldi sono stati versati direttamente nelle casse della Roma. Il tutto per supportare il fabbisogno della società. Vale a dire per mandare avanti il club, per coprire le spese di gestione.

Nonostante l’importante sforzo fatto per acquistare la Roma i Friedkin lavorano per colmare le lacune tecniche della squadra, garantendo a Pinto le risorse per gli acquisti. Il gm non ha mai parlato di budget di mercato, ma la società lo ha messo in condizione di poter investire per gli acquisti o almeno di impegnarsi a farlo.

Anche durante il ritiro in Portogallo i Friedkin hanno garantito a Mourinho che la squadra sarà rinforzata. Per far quadrare i conti la società ha però bisogno di liberarsi degli ingaggi pesanti dei tanti fuori rosa che sono a Trigoria.

Fonte: Corriere dello Sport