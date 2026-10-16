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IL MESSAGGIO | Mourinho ai romanisti: “I momenti più belli non sono le vittorie, ma le emozioni. Eterna gratitudine a voi”

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José Mourinho torna a parlare ai tifosi della Roma dopo la notte dell’Olimpico contro il Real Madrid. L’ex allenatore giallorosso ha voluto dedicare un messaggio al popolo romanista, ringraziandolo per l’accoglienza e per le emozioni vissute nel suo ritorno a Roma.

“Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine, ha scritto Mourinho. Poi il saluto finale, ancora più diretto: “Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni ed eterna gratitudine a voi. José”.

Parole che confermano ancora una volta il legame rimasto tra Mourinho e una parte importante del tifo romanista, nonostante mercoledì sera il portoghese fosse tornato all’Olimpico da avversario alla guida del Real Madrid.
FONTE: José Mourinho

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7 Commenti

  2. Mo famo’ polemica pure su Jose???

    Nella nostra storia, con grande Grazie, non solo per la Coppa e la finale, ma anche per averci fatto sognare.

  4. Mi dispiace, ma il tuo commento alla fine della partita non l’ ho gradito. Hai mancato di rispetto alla Roma dicendo che erano tutti morti e hai detto il povero Hermoso. Quello che dici oggi lo ritengo un ripiego e soprattutto mi sa di falso.

  5. Ti hanno dato dell’ingrato per aver alzato un dito a fine partita…cosa avrebbe dovuto fare, piangere perché aveva vinto una partita considerata persa? È l’allenatore del Real adesso, ci mancherebbe altro che non facesse di tutto per vincere.
    Grazie José, per quanto mi riguarda hai dimostrato ancora una volta di essere una persona vera, che non si nasconde mai e dice le cose come stanno. Calcisticamente scelgo questa Roma 9 volte su 10 ma averti avuto con noi sarà sempre un vanto.

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