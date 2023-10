Il momento difficile di Zalewski, tra insulti e quel gesto di umiltà con la Polonia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Momento difficile per Nicola Zalewski, che dopo l’exploit del primo anno di Mourinho sta faticando a ripetersi ad alti livelli. Il 21enne sembrava destinato a soppiantare Spinazzola nel ruolo di esterno sinistro, ma il calciatore non ha spiccato il volo come ci si aspettava.

Il giocatore, che ha vissuto un momento molto difficile da ragazzo con la scomparsa prematura del padre, è stato però ingiustamente bersagliato dagli insulti sui social che hanno colpito l’uomo prima ancora che il giocatore. Attacchi gratuiti che Zalewski non si merita.

Il ragazzo è ancora giovane, sta attraversando un momento delicato e va supportato. Lo sanno all’interno di Trigoria, lo sanno i giocatori e lo sa soprattutto Mourinho, che al di là delle panchine riservate in questo momento all’esterno non ha mai fatto mancare il suo sostegno.

In questi due anni complicati Nicola è andato avanti, è cresciuto, e come è normale che sia ha vissuto i suoi momenti tra alti e bassi. Così come nel calcio. Adesso sta attraversando un periodo negativo tra motivi personali e pensieri, e le offese ricevute non stanno aiutando a tirare fuori il meglio anche sul piano sportivo.

Zalewski deve pensare a uscire dal vortice di negatività, allenarsi al meglio e poi riconquistarsi il campo in partita. Con convinzione e umiltà. Il primo gesto in tal senso è arrivato con la Polonia: quando ha saputo che non sarebbe stato convocato dalla nazionale maggiore visto il poco impiego nella Roma, ha accettato di buon grado di giocare con l’Under 21. Non una retrocessione, ma un gesto di buona volontà per ritrovarsi.

Fonte: Corriere dello Sport