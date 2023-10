La SRL in soccorso di Mourinho

AS ROMA NEWS – Pellegrini e Dybala no, Smalling, Renato Sanches, e Llorente sì. Josè Mourinho fa i conti a Trigoria con le assenze e aspetta tempi migliori, che arriveranno molto probabilmente a partire dalla prossima settimana, quando è previsto il ritorno in gruppo di alcuni dei pezzi pregiati della rosa.

Rientri pesanti in difesa, costretta in queste ultime partite a contare sull’arretramento di Cristante. Con Smalling e Llorente a disposizione, Mourinho potrà ridisegnare il pacchetto arretrato: il centrale inglese tornerà a guidare il reparto, mentre lo spagnolo si giocherà una maglia con Ndicka, le cui prestazioni sono in leggera crescita.

Questo permetterà a Mou di riavere Cristante nel ruolo di intermedio, o all’occorrenza di regista: Paredes è sotto diffida e al prossimo giallo scatterà la squalifica. L’unico in rosa in grado di sostituirlo è proprio Bryan.

Ma nei prossimi giorni i fari a Trigoria saranno puntati anche e soprattutto su Renato Sanches: il portoghese non ha avuto lesioni muscolari, ma si è fermato ugualmente per sfruttare la pausa e tornare a pieno regime in campo. L’obiettivo è riuscire a superare i continui problemi muscolari con un recupero più cauto possibile. Sanches è il calciatore che manca al tecnico per allestire il centrocampo dei suoi sogni.

Già lunedì prossimo questi tre giocatori dovrebbero tornare in gruppo. A quel punto il Mourinho punterà a convocarli per la partita di campionato contro il Monza: la SRL è pronta a tornare, la Roma incrocia le dita per il futuro.

