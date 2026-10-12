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IL MURALE | Mourinho torna a Roma, Drugi gli dedica la sua ultima opera: “Per una notte dimenticheremo l’amore…”

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Il ritorno di José Mourinho nella Capitale comincia già a farsi sentire. Alla vigilia dell’arrivo a Roma dello Special One, che mercoledì sera tornerà all’Olimpico da avversario alla guida del Real Madrid, è comparso un nuovo murale firmato da Drugi, lo street artist romano che da anni racconta attraverso i suoi disegni personaggi, emozioni e momenti della storia giallorossa.

Questa volta il protagonista non poteva che essere Mourinho. Un legame, quello tra il portoghese e Roma, che neppure il tempo e la separazione sono riusciti a cancellare e che mercoledì vivrà una serata inevitabilmente particolare: per la prima volta lo Special One tornerà all’Olimpico da avversario dei giallorossi.

Ad accompagnare l’immagine del nuovo murale c’è una frase che racchiude perfettamente il sentimento di una parte della tifoseria romanista alla vigilia del grande ritorno: “Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati”.

Il riferimento è naturalmente al rapporto costruito durante gli anni trascorsi insieme e alla notte di Tirana, quando Mourinho riportò la Roma alla vittoria di un trofeo europeo. Mercoledì, però, i ricordi dovranno lasciare spazio alla partita: dall’altra parte ci sarà il Real Madrid e per novanta minuti lo Special One sarà un avversario.

Il murale di Drugi fotografa così l’attesa di una sfida che andrà inevitabilmente oltre la Champions League. Roma ritroverà Mourinho, Mourinho ritroverà il suo Olimpico. L’amore potrà essere messo da parte per una sera. La memoria, evidentemente, no.
Redazione Giallorossi.net

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