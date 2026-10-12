FOCUS | Roma-Real, Dybala e Malen hanno un conto aperto: Madrid gli ha già tolto due Champions

Ci sarà il ritorno di José Mourinho, ci sarà un Olimpico che ritroverà una partita casalinga di Champions League dopo 2801 giorni, ci saranno Mbappé, Bellingham e tutte le stelle del Real Madrid. Ma dentro Roma-Real di mercoledì sera c’è anche una storia più piccola e personale che riguarda due degli uomini più importanti dell’attacco di Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala e Donyell Malen.

Entrambi hanno già visto il Real Madrid spegnere un sogno Champions a un passo dal traguardo. Per Dybala successe il 3 giugno 2017 a Cardiff. La sua Juventus arrivò in finale dopo una cavalcata straordinaria, ma venne travolta 4-1 dai blancos. La Joya partì titolare e rimase in campo fino al 78′, quando la coppa aveva ormai preso la strada di Madrid.

Il rapporto europeo tra Dybala e il Real non finì lì. Meno di un anno dopo, nell’aprile 2018, le due squadre si ritrovarono nei quarti di Champions. Allo Stadium arrivò un’altra serata amarissima: Juventus-Real Madrid 0-3 e Dybala espulso al 66′ per doppia ammonizione. Una delle notti europee più difficili della sua carriera.

Sette anni dopo Cardiff, la stessa sorte è toccata a Malen. Il 1° giugno 2024 era nella rosa del Borussia Dortmund che a Wembley sfidò il Real Madrid nella finale di Champions. L’olandese entrò nella parte conclusiva della gara, ma il trofeo finì ancora una volta nelle mani dei blancos: 2-0 con i gol di Carvajal e Vinicius.

Mercoledì sera entrambi avranno quindi l’occasione di ritrovare quella maglia bianca in un contesto completamente diverso. Non ci sarà una coppa in palio, ma per la Roma sarà comunque una delle partite simbolo del proprio ritorno nell’Europa che conta. L’Olimpico non ospita infatti una gara di Champions dal 12 febbraio 2019, quando i giallorossi superarono 2-1 il Porto. Sono passati esattamente 2801 giorni.

Per Malen la partita avrà anche il sapore della risposta immediata dopo il pomeriggio complicato di Como. Il rosso ricevuto al Sinigaglia lo costringerà a fermarsi in campionato, ma non avrà effetti sulla Champions: contro il Real sarà regolarmente a disposizione di Gasperini. E quale occasione migliore per cancellare in fretta l’amarezza?

Dybala, invece, arriva alla partita dopo una prestazione di grande qualità contro il Como, alla quale è mancato ancora una volta soltanto il gol. Proprio nelle ultime ore l’argentino ha raccontato quanto abbia desiderato riportare la Roma in Champions e quanto si aspetti dalla spinta dell’Olimpico contro una delle squadre più titolate del mondo.

Non sarà soltanto una questione di rivincite personali. Ma certe partite portano con sé fili che partono da lontano. Cardiff per Dybala, Wembley per Malen, adesso l’Olimpico. Due finali perse contro lo stesso avversario e una nuova possibilità, stavolta con la maglia della Roma, per scrivere un finale diverso.

E forse è proprio questo uno dei fascini di Roma-Real: per qualcuno sarà il ritorno a casa di Mourinho, per altri il ritorno della Champions all’Olimpico. Per Dybala e Malen sarà anche il ritorno davanti a una vecchia ferita.

Giallorossi.net | T. De Cortis