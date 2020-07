Il Napoli ha una folle idea: scambio Dzeko-Milik

CALCIOMERCATO NEWS AS ROMA – Dopo Inter e Juventus, ora anche il Napoli sembra aver messo gli occhi su Edin Dzeko, attaccante giallorosso che per via del suo stipendio ingombrante rischia di dover salutare la Roma a fine stagione.

Stando a quanto racconta oggi il quotidiano “Tuttosport“, il club partenopeo è entrato nell’ottica di cedere il suo bomber Milik e proverà a inserirlo in qualche scambio. Prima aveva pensato di farlo con Cengiz Under, ma ora ha un nuovo obiettivo che si chiama Edin Dzeko.

Il piano dunque sarebbe di intavolare con la Roma un affare che possa portare Milik in giallorosso e il bosniaco alla corte di Gattuso.

Fonte: Tuttosport