“ON AIR!” – SAVELLI: “Zaniolo? L’articolo di Repubblica è cartaccia”, GALOPEIRA: “Terrorismo psicologico creato ad arte”, PETRUCCI: “La Roma prende schiaffi da tutte le parti, sembra masochista”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Si vuole creare una sorta di terrorismo psicologico intorno a Zaniolo. Supponiamo anche che finita la partita col Verona qualche giocatore con spiccata personalità, magari più grande di lui, per dirgli: “Ah bello, ti devi dare da fare eh..“…ma il calcio è uno sport di squadra… Zaniolo, che sicuramente è un predestinato, non credo sia stato bullizzato, ma richiamato…sono cose di calcio. L’importante è rompere le scatole alla Roma, loro vi devono rovinare l’esistenza, è diventato il loro lavoro, quello di farvi vivere male la Roma… I giornali non si possono più leggere. Finito il caso Fonseca, ora c’è quello Zaniolo. E attenzione, aspettatevi tra tre settimane l’offerta per Ibanez con la Roma costretta a fare plusvalenza…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Su Zaniolo sono state costruite non-notizie. C’è stata una discussione ma nessun appuntamento con Vigorelli. Ingigantire piace all’ambiente, lo stile è questo… La piazza non reagisce, è talmente schifata di Pallotta che non fa nulla. La Roma ha rotto le scatole definitivamente, è una società inerme… Quello che succede con la Roma non è più tollerabile, sotto ogni piano…non puoi continuare a prendere schiaffi da tutti le parti, perchè sembra che ti piace, e allora sei masochista…”

Fernando Magliaro (Rete Sport): “Stadio della Roma? Ieri è andato in onda un niente, come era successo due settimane fa… Si aspettava un semaforo verde politico da parte dei malpancisti al progetto stadio, e invece non c’è stato. Il problema è politico: la Raggi ce l’ha una maggioranza in cosniglio o no? Tecnicamente sì: ci sono sicuri 23 voti favorevoli su 26, gliene mancano tre. Sono tre donne dubbiose, hanno le loro ragioni, non entro nel merito ma dopo 4 anni se hai un dubbio o te lo sei fatto passare col sì, o te le devi far passare col no, non è che puoi restare col dubbio, prima o poi lo devi sciogliere…”

David Rossi (Roma Radio): “Se Zaniolo fosse stato alla Juventus, e l’allenatore lo riprendeva per aver fatto qualcosa di storto, avrebbero detto che la Juve raddrizza i giovani, li inquadra, e così via. Invece succede alla Roma e succede il finimondo… Io ricordo Spalletti che rimproverava spesso Dzeko, dicendo che doveva dare di più, e lui ha fatto 39 gol…e parliamo di Edi Dzeko, uno dei primi 10 giocatori più forti della Roma. Ora Fonseca dice che Zaniolo deve fare di più e scrivono di rissa, scontro con Fienga, blitz negli spogliatoio…questa terminologia da catastrofe… Non ti accannano mai, neanche dopo 3 vittorie e un pareggio…Si poteva parlare di tante cose, del modulo, dei giocatori, di che fine hanno fatto gli esterni… No: risse, sciagure, bufere, blitz. Sono arrivati a dire che se resta Fonseca allora Zaniolo va via, perchè non vanno più d’accordo….”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io ricordo quando nacque Repubblica, non aveva la pagina sportiva…ora non vorrei dire che era meglio…Poi hanno capito che lo sport tira, anche per chi legge un quotidiano politico… Io non faccio critiche di nessun tipo, ma leggo cose che sono veramente cartaccia. Non ci sono altri termini per definirle. Poi si fanno sempre e solo i conti in tasca alla Roma, a cosa bisogna fare per salvare i bilanci. Poi uno guarda le vendite delle copie dei giornali, e una domanda me la faccio…Se prima vendevi 100 e ora 2, un problema ci sarà…”

