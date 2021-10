Il Napoli U16 beffa la Roma: clamoroso gol di mano. Il telecronista non ci crede: “Non è mica pallavolo!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Clamoroso a Trigoria: il Napoli U16 pareggia 2 a 2 sul campo della Roma con un gol realizzato con una schiacciata degna di un match di pallavolo.

E’ il minuto 81 quando i partenopei, sotto 2 a 1, battono un calcio d’angolo dalla destra: il cross arriva a centro area e Pinzolo stacca di testa ma, non arrivando sul pallone, decide di utilizzare la mano per mandare la palla in porta.

Il fallo è evidente a tutti, anche allo stesso telecronista di Roma Tv+ che si domanda sbigottito: “Ma il gol è con la mano! Troppo evidente per non vederla! Non è pallavolo questa! Incredibile!…”.

Eppure l’arbitro Zito non solo convalida il gol, ma ammonisce anche qualche giocatore giallorosso per le inevitabili proteste. Poco elegante il giocatore del Napoli, che nonostante l’evidente scorrettezza non solo fa finta di nulla, ma esulta come se avesse realizzato il gol della vita.

Questo il video di quanto accaduto oggi a Trigoria.