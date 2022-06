Il Newcastle ci prova per Pellegrini: offerti 60 milioni. Ma i Friedkin respingono l’assalto

AS ROMA NEWS – Il Newcastle tenta la Roma e Pellegrini con un’offerta da far tremare i polsi: 60 milioni di euro. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il club inglese è pronto a fare una campagna acquisti faraonica, e non baderà a spese. Uno dei giocatori su cui vorrebbero puntare per costruire una squadra pronta a competere già dal prossimo anno è proprio il capitano giallorosso.

Pellegrini, protagonista nella vittoria della Conference con la maglia della Roma e ora con l’Italia in Nations League, è così finito nel mirino del Newcastle. Che fa sul serio: recapitata a Trigoria una proposta da 60 milioni di euro.

Offerta però che non è servita a far crollare la resistenza dei Friedkin: la Roma ha risposto no. Il capitano non si tocca. Pellegrini è considerato il giocatore simbolo di questa squadra, e per i giallorossi è incedibile. Il giocatore non ci pensa nemmeno ad andarsene, e Mourinho se lo tiene stretto. Il Newcastle dovrà dunque cambiare mire.

Fonte: Corriere dello Sport