Roma, offerto Aouar: Tiago Pinto tentato dal talento del Lione

AS ROMA NEWS – Che un rinforzo di qualità in mediana sia la priorità della Roma è un dato acclarato, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). Non a caso procuratori e intermediari propongono da settimane al club giallorosso giocatori compatibili con il profilo tracciato da José Mourinho.

Vale a dire un centrocampista giovane, dotato di buona tecnica, capace di uscire palla al piede e dettare i ritmi di gioco alla squadra. Per questo il nome di Houssem Aouar non è passato inosservato a Trigoria: il regista 24ebbe di proprietà del Lione è stato proposto a Tiago Pinto.

E il gm sembra essere intrigato da questa possibilità, che potrebbe rivelarsi concreta specialmente nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ad un profilo di primissimo piano (Ruben Neves e Douglas Luiz i nomi più gettonati).

In più il contratto di Aouar scade nel 2023, elemento chiave nell’eventuale trattativa con i francesi: il prezzo del cartellino infatti non dovrebbe superare i 20 milioni. Un possibile intoppo invece potrebbe essere l’imminente cambio al timone nel club transalpino.

Secondo L’Équipe il presidente Aulas sarebbe in procinto di cedere le quote di maggioranza a Foster Gillett figlio dell’ex numero uno del Liverpool – per 600 milioni di euro. Dunque sarebbe tutto subordinato alla volontà della nuova proprietà.

Fonte: Il Tempo