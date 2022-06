Montella: “Akgun veloce e tecnico, lo consiglierei a Mou”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Montella consiglia il giovane Agkun alla Roma nell’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Di Caro).

“Di Akgun non ho parlato con Mourinho – rivela l’attuale tecnico dell’Adana Demirspor -, ma glielo consiglierei se ne avessi l’opportunità. È forte, scattante, veloce, tecnico, sa fare assist e segnare, vede linee di passaggio e mira sempre agli angoli“.

“Se è forte quanto me? Beh ancora no, ma se resta con i piedi per terra e continua a migliorare, chissà. Peccato fosse solo in prestito, è tornato al Galatasaray. Non aveva mai giocato in Super League, l’ho lanciato io, ha chiuso con 9 gol e una quindicina di assist”.

Fonte: Gazzetta dello Sport