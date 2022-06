Il diktat di Mou: priorità massima al centrocampo. Dopo Matic in arrivo altri due colpi

AS ROMA NEWS – Il centrocampo prima di tutto. Il diktat di Mourinho è chiarissimo: la Roma ha una priorità massima per questo mercato, rifarsi il look in mezzo al campo.

Per questo il gm, dopo aver concluso l’affare Matic, sta andando di nuovo a caccia di un altro colpo a centrocampo. Un Abraham della mediana, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

I nomi in ballo restano per il momento sempre quei due: Douglas Luiz dell’Aston Villa, brasiliano di 24 anni, bravo sia in fase di costruzione che nel recupero palla, e Ruben Neves, 25 anni, centrocampista portoghese di grandissima qualità del Wolverhampton.

Ma oltre al grande colpo a centrocampo, che dovrebbe arrivare dalla Premier, occhio anche a un altro arrivo stavolta dall’Italia. Non in alternativa al regista, ma in aggiunta: in pole c’è Davide Frattesi, in attesa che il Sassuolo capisca che la Roma potrebbe essere l’unico interlocutore di questa estate.

Fonte: La Repubblica