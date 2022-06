Caressa fa sognare i romanisti: “I Friedkin faranno un acquisto bomba che finirà su tutti i giornali”

AS ROMA NEWS – Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport con note simpatie romaniste, è stato ospite del programma “a ‘KickOff – The Last Dance’ per parlare del mercato estivo della Roma.

Il telecronista dell’emittente satellitare ha fatto sognare i tifosi giallorossi con delle dichiarazioni esaltanti su un possibile colpo in entrata per Mourinho: “Sono convinto che la Roma farà un grande acquisto, un acquisto bomba, di quelli che vanno su tutti i giornali”.

Più che un’indiscrezione di mercato però quella di Caressa sembra una semplice intuizione: “I Friedkin hanno puntato su Mourinho perché volevano l’internazionalizzazione del brand, hanno vinto una coppa con Mourinho che l’ha alzata ed è andato in tutto il mondo, in questo momento per proseguire sull’escalation di comunicazione economica di marketing sul medio-lungo, serve un grande nome. E se la Roma prende un grande nome, l’anno prossimo, attenzione…”.

Sull’identikit del possibile colpo di mercato Caressa non si sbilancia: “Non lo dico! Ce l’ho alla grande il nome in testa, ma non lo dico, ma ho una convinzione. Dybala? E’ un giocatore che alla Roma potrebbe fare molto bene, ma significa vendere Zaniolo, o l’uno o l’altro”.

E proprio su Zaniolo il giornalista ha le idee chiare: “A me piace molto, a patto che anche lui capisca che non può vincere le partite da solo. È fortissimo, ma se si aiuta coi compagni le vince di più. E questa è una cosa che Mourinho gli può insegnare, ammesso che lo voglia ascoltare.

Se io fossi Zaniolo farei un’altra stagione alla Roma di consolidamento, senza cambiare, affidando anima e corpo a Mourinho. Sono convinto che se si affida a lui viene fuori un’altra grande stagione. La Roma però non mi sembra convintissima nel tenerlo, vediamo cosa succede”.

Fonte: KickOff – The Last Dance