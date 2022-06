DAZN, ecco le nuove modalità e i prezzi dell’abbonamento per la stagione 2022-2023

ALTRE NOTIZIE – Dazn cambia i prezzi e le modalità del nuovo abbonamento in vista del prossimo campionato di Serie A.

Le novità riguardano l creazione di due nuove tipologie di abbonamento, che avrà costi differenti. Il primo sarà ribattezzato “standard“, costerà 29,99 euro e permetterà la visione a due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa.

Per poter invece condividere la visione su due dispositivi non all’interno dello stesso appartamento bisognerà abbonarsi al pacchetto “Premium“, che costerà invece 39,99, e cioè 10 euro in più di quello attuale. Ma sarà possibile farlo solo a partire da settembre.

Tutto deciso, la comunicazione ufficiale di DAZN è già arrivata in questi minuti ai propri clienti. Che non saranno di certo felici per l’impennata dei prezzi.