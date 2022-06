“ON AIR!” – TRANI: “60 milioni per Pellegrini? Voce messa in giro per prendere le distanze da Zaniolo”, BALZANI: “Il colpo di mercato me lo aspetto assolutamente”, AGRESTI: “Mertens nella Roma sarebbe titolare, che coppia con Abraham”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Voi credete che sia arrivata un’offerta da 60 milioni per Pellegrini? Io che sono cattivissimo dico che la Roma a 60 milioni lo venderebbe. Poi l’ha messa in giro uno dello staff di Pellegrini per prendere le distanze proprio da Zaniolo. “Pellegrini deve guadagnare molto più di Zaniolo perché a Pellegrini arriva l’offerta da 60 milioni, a Zaniolo non arriva neanche quella da 30″. Giuro che è così… Qual è l’aspettativa massima che ho da questo mercato? E’ un grandissimo centrocampista, un grandissimo e vuol dire che deve essere uno come Douglas Luiz o Neves. Tra Neves e Kessié forse serve più il primo alla Roma. Mourinho vuole un calciatore che possa essere anche fisico. Poi oltre al grandissimo centrocampista anche una grande punta in grado di giocare con o senza Abraham quindi parlo di una spesa di 40 e 40 milioni o 40 e 30…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Questa voce del colpo in canna della Roma gira dal 27 maggio, due giorni dopo la vittoria della Conference, il nome invece non circola ma anche persone di Sky vicine a Pinto confermano questa voce, detto ciò se arrivasse un colpo sarebbe dal cartellino basso e dallo stipendio molto alto quindi impossibile non citare nomi come Cristiano Ronaldo e Pogba che sembrano totalmente infattibili così a primo impatto ma anche Mourinho sembrava infattibile lo scorso anno. Io almeno un colpo tra centrocampo e attacco me lo aspetto assolutamente…”

David Rossi (Roma Radio): “Alla vigilia di questo nuovo campionato ho la sensazione che la Roma sia cresciuta, che la squadra abbia maturato la consapevolezza di poter fare molto bene. Penso che certi svarioni tipo Bodo o Roma-Juve saranno molto più difficili da verificarsi perchè la squadra ha preso più coscienza dei propri mezzi… Sono certo che anche senza la vittoria della Conference, la Roma sarà considerata molto meglio di quanto non sia stato l’anno scorso. Tra il settimo e il sesto posto non c’è tantissima differenza, eppure ti dico che la sensazione è che la Roma abbia fatto molto meglio anche in campionato rispetto all’anno scorso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il no della Roma ai 60 milioni offerti per Pellegrini? Io non ci credo, se alla Roma gli servono quei soldi perchè avrebbero dovuto dirgli di no…Ma come, non vedono l’ora di vendere Zaniolo e nessuno ci casca…ma dai su… Caressa dice che la Roma farà un grande acquisto? Anche noi lo crediamo…aspettiamo. Però per fare un acquisto alla Mourinho devi prendere uno dei primi cinque al mondo, uno alla Neymar…Messi? No regà… Secondo me qua in Italia prende talmente tanti calci che alla fine del girone di andata va dai Friedkin e gli ridà indietro i soldi, e poi scappa…Invece se viene Ronaldo rifà altri 30 gol, perchè ha più fisico. Ma questi calciatori qua non vengono. Comunque ai Friedkin bisogna dargli credito, perchè alla loro seconda stagione hanno vinto una coppa europea, perciò di che stiamo parlando…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Aouar è un centrocampista box to box, ricorda molto Veretout per tipologia di giocatore, ma con più tecnica, con più qualità. Costa 20 milioni, che è un prezzo abbordabile. Non ci sono soldi? Lo dicevano anche l’anno scorso, eppure la Roma ha speso quasi 100 milioni sul mercato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dobbiamo ancora capire se la Roma davvero vuole fare un grosso colpo come molti dicono. Perchè i nomi sono molto diversi. Solbakken? Sono state già messe le basi per chiudere l’operazione, i dirigenti del Bodo possono dire quello che vogliono, ma col giocatore in scadenza hanno pochissimo potere contrattuale… A centrocampo non mi sento di chiudere la porta al nome di Xhaka, resta un giocatore che Mourinho voleva a tutti i costi. E a me la coppia Xhaka-Matic a centrocampo mi piace molto, è molto inglese…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Frattesi c’è, mentre Berardi oggi è più bianconero e rossonero secondo i giornali… Però a me il nome di Berardi, oltre a quelli di Solbakken e Celik che sono operazioni di contorno, mi sembra quello più concreto in ottica Roma. Se però Zaniolo dovesse rinnovare, il discorso Berardi decadrebbe completamente…Cristiano Rolando? Anche mentre lo dico, sento qualcosa che non va, c’è un attrito. Se dovessi sentire da qualcuno della società che la Roma non punta su questo tipo di operazione, non ci troverei niente di strano e non li biasimerei per questo. Ma se la Roma davvero annunciasse l’arrivo di Ronaldo domani, andremo già oggi a Fiumicino…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mertens lo avete visto nelle ultime settimane? Secondo voi nella Roma fa la riserva? Guardate che quando stava bene, Mertens non faceva il dodicesimo, giocava titolare dietro a Osimhen, ed è stato protagonista. Alla Lazio il problema diventa tattico, perchè la Lazio gioca con Immobile unico centravanti, e sarebbe un investimento immotivato. Nella Roma è diverso, quest’anno ha giocato in un modo differente, se giochi 3-4-2-1 o 3-4-1-2 Mertens gioca sempre, è un’opzione importante. Io penso a Abraham e Mertens insieme e mi diverto solo a pensarci…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mertens alla Roma perchè farebbe il titolare? Tu mi devi spiegare perchè un giocatore che faceva il dodicesimo al Napoli dovrebbe venire alla Roma, che ha ambizioni di arrivare tra le prime quattro, a fare il titolare…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Berardi potrebbe far comodo alla Roma, ma senza Zaniolo però… Mi chiedo una cosa: ma Frattesi è meglio di Veretout? Non ne sono certo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero davvero che Matic e Cristante non giocheranno insieme. A centrocampo ci vogliono due giocatori nuovi di alto livello. Frattesi? Sinceramente non lo conosco abbastanza, ma non credo che ti possa cambiare la vita…”

