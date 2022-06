Roma. asse col Sassuolo: tutti i giocatori che potrebbero finire sul tavolo delle trattative

AS ROMA NEWS – Sono almeno tre i giocatori del Sassuolo che piacciono dalle parti di Trigoria, mentre agli emiliani interessano parecchio diversi prodotti del vivaio giallorosso.

Qualche settimana fa il nome di Maxime Lopez sembrava essere tra i preferiti di Mourinho, ma in quella zona del campo le mire dei giallorossi sembrano essere più ambiziose. Piace decisamente di più il profilo di Davide Frattesi, che la Roma vorrebbe riportare a Trigoria. Ma senza svenarsi.

I giallorossi, forti della clausola del 30% della futura rivendita, vogliono spendere al massimo 15-20 milioni per il calciatore romano. E fanno affidamento sul fatto che al momento non c’è la fila dietro la porta del Sassuolo per il centrocampo: l’Inter, il club che sembrava essere molto interessato a Frattesi, ora ha altre priorità.

L’altro giocatore che piace alla Roma è Hamed Junior Traorè, 22 anni, trequartista ivoriano che può giocare anche esterno di sinistra. Tiago Pinto ne ha parlato con Carnevali a Reggio Emilia, in occasione della finale Primavera. Costa circa 20 milioni.

Più alto il prezzo richiesto per Domenico Berardi, altro esterno offensivo che sembra interessare parecchio alla Roma. Il giocatore ha mercato, interessa anche alla Juventus e al Milan, e per portarlo via dal Sassuolo occorreranno oltre 30 milioni di euro.

Al Sassuolo invece piacciono diversi giovani della Roma: su tutti Christian Volpato, Felix, che però sembra già molto vicino al Lecce, e Filippo Tripi. Il club emiliano però vorrebbe individuare giocatori che possano restare nella rosa del club, senza essere ceduti in prestito.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport