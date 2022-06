Il Newcastle fa sul serio per Ibanez. La Roma chiede 30 milioni e prepara il sostituto

AS ROMA NEWS – L’interesse del Newcastle per Roger Ibanez sembra essere concreto. Il club inglese ha seguito le prestazioni del difensore brasiliano, specialmente in Europa, e sembra essersi convinto a puntare su di lui.

Ibanez, 23 anni, è un centrale dalle ottime potenzialità: molto veloce, forte fisicamente, discreta tecnica, ha però il difetto di distrarsi nel corso del match, o di eccedere nell’irruenza dei suoi interventi, specie nella propria area di rigore.

Il giocatore piace comunque in Premier, e il Newcastle ha già fatto dei sondaggi con la Roma. La richiesta di Pinto per il brasiliano è nota: 30 milioni di euro è il prezzo fissato dal gm. Anche il Tottenham di Conte si è informato con i giallorossi, ricevendo la stessa risposta.

Attenzione dunque ai prossimi sviluppi: l’interesse potrebbe diventare una vera e propria trattativa. A quel punto Pinto dovrà farsi trovare pronto con un sostituto: i nomi caldi sono quelli di Marcos Senesi, 25 anni, centrale del Feyenoord, e Arthur Theate del Bologna, difensore mancino belga di 22 anni.

Più difficile invece arrivare a dama con Gleison Bremer del Torino, giocatore che Mou vorrebbe volentieri accanto a Smalling: il 25enne brasiliano sembra essere molto vicino all’Inter.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Leggo