Roma, è caccia al grande colpo

AS ROMA NEWS – E’ in arrivo un grande colpo. Un acquisto alla Mourinho. Le parole di Fabio Caressa hanno scatenato le fantasie dei romanisti, e riacceso i fari dei giornali sulla possibilità che i Friedkin possano davvero regalare ai tifosi un super-acquisto capace di portare la gente a Fiumicino.

E così oggi Il Messaggero (G. Lengua) scrive che la Roma ha “il colpo in canna”, e che l’arrivo di Matic è stato solo l’antipasto del mercato estivo di Tiago Pinto. I Friedkin infatti hanno intenzione di costruire davvero una squadra all’altezza di Mourinho.

Discorsi simili anche su Leggo (F. Balzani), che racconta oggi come i colpi veri saranno tra centrocampo e attacco dove si respira l’aria di un arrivo “alla Mourinho“. A sorpresa quindi. E anche per questo ieri la quota di Cristiano Ronaldo alla Roma è crollata da 66 a 16 per i bookmaker.

Gli fa eco l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: “La Roma si muove, ma a Mou serve un grande colpo”. Anche stavolta si parla di un grosso acquisto in entrata, a centrocampo o in attacco.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Leggo