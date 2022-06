Di Marzio: “Matic in arrivo la prossima settimana. Trattativa in corso per Frattesi col Sassuolo, Volpato e Felix nell’affare”

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa il punto sulle trattative di mercato della Roma che riguardano principalmente il centrocampo.

Fatta per Matic, che anticiperà il suo arrivo a Roma: inizialmente le viste mediche del giocatore erano previste per i primi di luglio, ma il club non vuole correre rischi. E così il centrocampista sbarcherà nella capitale all’inizio della prossima settimana per i controlli di rito e firmare il contratto con i giallorossi.

Il secondo rinforzo per la mediana dovrebbe essere Davide Frattesi. Il giovane centrocampista ex Roma è al centro di una trattativa con il Sassuolo che coinvolge anche due giovani del vivaio giallorosso.

Gli emiliani infatti vorrebbero inserire Volpato e Felix nell’affare, ed è di questo che si sta discutendo. Trattativa calda, la Roma vuole riportare Frattesi a Trigoria.

Fonte: Sky Sport