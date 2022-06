Pallotta punta a tornare in Serie A: può diventare il nuovo presidente della Sampdoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex presidente giallorosso James Pallotta punta a tornare nel mondo del calcio e sempre in Serie A.

Secondo l’edizione genovese de La Repubblica, il bostoniano sarebbe a capo di una cordata che punta nei prossimi mesi a rilevare la Sampdoria. Sarebbe proprio l’ex proprietario della Roma a tirare le fila dell’unico soggetto che attualmente ha attivato una due diligence, a seguito dell’arrivo dell’advisor Lazard.

Anche alcune dichiarazioni rilasciate recentemente da Pallotta vanno in questa direzione: “Stiamo mettendo insieme un consistente fondo e penso che ci siano ancora alcune opportunità interessanti in Italia. E’ curioso che ci siano tutti questi americani che comprano squadre e io non abbia mai parlato con nessuno prima che acquistassero i club. Avremmo potuto raccontare gli errori che abbiamo fatto e cercare di aiutarli”.

Fonte: La Repubblica