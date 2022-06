“ON AIR!” – CORSI: “Ronaldo alla Roma? Cavolate”, MAGNI: “Ibanez via e dentro Theate, operazione perfetta”, PIACENTINI: “I belgi li compro a occhi chiusi”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’aumento dei prezzi di DAZN? Questi sono matti completamente e spero non lo faccia nessuno l’abbonamento. Questo momento è tragico, in inverno arriveranno degli aumenti di luce e gas che parlare di tranvate è poco… Cristiano Ronaldo alla Roma? Per un attimo ieri ho pensato a questa cazzata…voi mi dovete dire un perchè…la Roma non fa manco la Champions…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Isco è passato per un pensionato che non giocava da sei anni, sempre infortunato, con la pancia piena…una serie di stronzate planetarie, che fino a quando lo dice un tifoso è accettabile, ma se certe stupidaggini vengono dette da chi viene pagato per scrivere o parlare, non può essere accettato. Isco negli ultimi tre anni ha giocato poco, 500 minuti, ma più di Origi che viene fatto passare per il nuovo Benzema…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Xhaka sembra tornare prepotentemente in corsa per la Roma, lui che non disdegnava di venire alla corte di Mourinho e che con l’arrivo di Tielemans sembra di nuovo finito sul mercato. Per quanto riguarda Celik e Solbakken, da quello che leggo siamo alle battute finali. Theate? Io lo prenderei subito, ha fatto un grande campionato, è molto giovane, ed è un bel giocatore. Se do via Ibanez come si dice per 35 milioni, io lo scambio lo faccio immediatamente. Spenderesti 15 per lui, e potresti mettere gli altri 20 sul centrocampista. Sarebbe l’operazione perfetta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Theate? Io da Belgio, Olanda e Germania compro anche senza guardare… Per me sono nati per giocare a pallone per caratteristiche fisiche e mentali. In questo caso poi lo conosciamo, è un gran bel giocatore, Theate è il Bremer del prossimo anno, che l’anno prossimo può valere 50 milioni…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Cristiano Ronaldo alla Roma? Prendere un giocatore di 37 anni a 10 milioni di stipendio per fargli fare un anno…Per carità, mi inchino, grandissimo giocatore, ma mi ricorda quei grandi calciatori che vengono a Roma a fine carriera… E’ sicuramente integro, e magari venisse, ma ho l’impressione che la parabola discendente per l’età sia iniziata. Secondo me ancora 15-16 gol in Italia li farebbe, però non capisco perchè dovrebbe rinunciare a giocare la Champions. Matic? Grandissimo giocatore, però se cominci a prendere lui e Ronaldo, significa che vuoi fare l’instant-team e non pensi troppo al domani. Detto questo, se arrivasse CR7 sarei felicissimo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Senesi sarebbe un ottimo acquisto, è un mancino e gioca bene. A centrocampo ci vogliono altri due bei colpi, giocatori di alto livello. Matic e Cristante non possono giocare insieme, e Pellegrini deve restare avanzato altrimenti perdi tanti gol. Un altro anno di Zaniolo alla Roma farebbe bene sia a lui che alla squadra…”

