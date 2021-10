Il nuovo Newcastle dei principi sauditi vuole Conte o Fonseca

NOTIZIE AS ROMA – Ricchi, potenti, entusiasti e ambiziosi. I nuovi proprietari sauditi del Newcastle, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, hanno grandi disponibilità economiche e grandi progetti e, secondo la stampa inglese, intendono mettersi subito al lavoro per rilanciare una squadra penultima in classifica e con 3 punti in 7 gare.

Il nome più gettonato è quello di Antonio Conte, libero dopo la rescissione del contratto con l’Inter, ma in genere poco disposto a prendere panchine a stagione in corso. Probabilmente è per questo che la nuova proprietà si sta guardando intorno.

Secondo il Mirror le altre idee per la possibile sostituzione di Steve Bruce, portano all’ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, e all’attuale allenatore dei Glasgow Rangers, Steven Gerrard.