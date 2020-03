Il piano De Rossi, subito alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi ha deciso di sbrigarsi: vuole iniziare ad allenare. E vuole allenare la Roma. Non la squadra principale ovviamente, per rispetto di Fonseca e dei tifosi, ma la Primavera, visto che il padre Alberto lascerà il timone dopo 27 anni per diventare supervisore dell’intero settore giovani del club capitolino.

Prima però deve prendere il patentino, ad aprile infatti inizia il corso a Coverciano speciale per gli ex campioni del mondo della durata di 210 ore pensato ad hoc per lui e Del Piero.

L’ex capitano giallorosso non ha avuto contatti con Friedkin e il suo entourage, come detto anche in una recente intervista, ma molti ne ha avuti con dirigenti di questa Roma e con manager che potrebbero far parte della Roma di domani.

Quando lasciò la Capitale nel 2019 gli fu offerta una posizione da dirigente e per evitare la brusca rottura anche una selezione giovanile (non la Primavera) ma per orgoglio e volontà di continuare a giocare rifiutò. Oggi però la situazione è completamente diversa.

(Corriere dello Sport)