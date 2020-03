Serie A, recuperi della 25a e 26a giornata: Atalanta-Sassuolo il 18 marzo alle 18.30. Juventus-Inter domenica 8 alle 20.45

AS ROMA NEWS – Sono state decise date, orari ed emittenti che trasmetteranno le sei partite da recuperare valide per la 26ª di Serie A. Nessuna partita verrà trasmessa il sabato, con Sassuolo-Brescia che chiuderà il turno e andrà in scena il lunedì.

Confermato il derby d’Italia domenica sera: sarà una delle quattro partite trasmesse da Sky. Parma-SPAL e Milan-Genoa, invece, i due match che andranno in scena su DAZN. Ecco il calendario riportato da Sky Sport:

Domenica 8 marzo ore 12.30

Parma-SPAL DAZN

Domenica 8 marzo ore 15

Milan-Genoa DAZN

Sampdoria-Hellas Verona Sky

Domenica 8 marzo ore 18

Udinese-Fiorentina Sky

Domenica 8 marzo ore 20.45

Juventus-Inter Sky

Da definire

Sassuolo-Brescia Sky

Inoltre, attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note date e orari per i recuperi della venticinquesima giornata di Serie A, pur rimanendo ancora in sospeso Inter-Sampdoria, per assenza di “spazio” nel calendario nerazzurro. Di seguito il programma dei tre recuperi effettivamente calendarizzati:

Mercoledì 18 marzo ore 18:30

Atalanta-Sassuolo Sky

Hellas Verona-Cagliari DAZN

Torino-Parma Sky

Da definire

Inter-Sampdoria