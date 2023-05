Il programma della finale: spogliatoio tutto giallorosso, prima maglia e “Roma Roma” allo stadio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Meno due a Siviglia-Roma. Per i giallorossi due allenamenti a Trigoria, quello di oggi alle 11 e poi la rifinitura, sempre allo stesso orario, e nel pomeriggio di domani la partenza per Budapest, con arrivo previsto per le 16:30.

Dalle 17.15 alle 17.45 sono previsti walk around alla Puskas Arena e interviste, poi verso le 18.30 ci sarà la conferenza stampa di Josè Mourinho in compagna di due giocatori: uno di questi dovrebbe essere quasi certamente capitan Pellegrini.

Per quanto riguarda il campo, la Roma, sorteggiata come squadra in trasferta, indosserà maglia, pantaloncini e calzettoni rossi e avrà sulla manica il logo della Conference vinta. Il Siviglia, invece, ricorderà le sei Europa League portate a casa.

Allo stadio la Roma avrà uno spogliatoio tutto giallorosso, il Siviglia ha scelto la scritta: “Nunca te rindas” cioè “mai arrendersi”, ma non mancheranno sorprese. Ai giallorossi è stato assegnato il lato Sud dello stadio e alla Puskas Arena ci sarà una delegazione composta da circa 70 persone: non mancherà nessuno, compresi Dan e Ryan Friedkin. Prevista la presenza, come a Tirana, di Francesco Totti: arriverà mercoledì mattina e con lui altre personalità del mondo romanista.

La squadra resterà in hotel fino alle 19, andrà allo stadio per il riscaldamento che terminerà poco prima del match e di una piccola cerimonia inaugurale. Per il pre e il post partita, anche questo come un anno fa, ogni club ha dovuto indicare alla Uefa almeno cinque canzoni da mettere allo stadio. I tifosi, che siano romanisti o del Siviglia, si sentiranno in qualche modo a casa. Alle 21 è previsto il calcio d’inizio. E poi sarà quel che sarà.

Fonte: Corriere dello Sport