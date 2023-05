Tentazione Dybala. Due dubbi di formazione per la finalissima

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala sì, Dybala no. Sarà questo il grande tema su cui tutti i media continueranno a dibattere da qui alle 21 di mercoledì prossimo.

L’argentino sembra fare progressi, o almeno questo scrivono oggi tutti i quotidiani. Tanto che la sua presenza in panchina a Budpest non pare essere in discussione. Anzi, qualche quotidiano lascia intendere come la Joya potrebbe addirittura partire titolare come mossa a sorpresa di Mou.

Se così fosse, le dichiarazioni fatte dall’allenatore portoghese in questi giorni sarebbero state pura pretattica: alla vigilia di Fiorentina-Roma, Mourinho aveva dichiarato chiaramente che sarebbe stato già difficile vedere l’argentino in campo solo per uno scampolo di partita.

Se Dybala, come è probabile, inizierà l finale dalla panchina, al suo posto potrebbe giocare Stephan El Shaarawy, tornato ad alti livelli dopo i problemi muscolari accusati nel finale di stagione.

Gli altri rebus riguardano difesa e corsie laterali: Llorente insidia Ibanez, con il brasiliano che resta leggermente favorito sullo spagnolo. Sugli esterni, Celik e Zalewski dovrebbero partire dall’inizio, visto che Spinazzola non è al meglio. Ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi di El Shaarawy a tutta fascia.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Tempo