Budapest -2, Mou blinda la Roma

AS ROMA NEWS – Trigoria blindata. Josè Mourinho ha deciso di nascondere tutti gli allenamenti, anche quelli individuali di Paulo Dybala, per impedire che si possano conoscere con chiarezza perfino i progressi dell’argentino.

Strategie in vista della finalissima di Budapest. Alla partita della Puskas Arena mancano ormai solo due giorni, poi la Roma proverà a cambiare la storia.

Lo Special One ha deciso, a differenza del Siviglia, di lavorare a Trigoria e preparare questa sfida con la solita routine delle altre partite europee: domani la rifinitura, poi la partenza per l’Ungheria.

Impossibile capire quali saranno le scelte tattiche di Mourinho per la partita di mercoledì, se Dybala finirà in panchina, chi giocherà al suo posto, e se l’allenatore confermerà il 3-4-2-1 anche contro Lamela e compagni o se si affiderà di nuovo alle due punte, sistema di gioco che in Europa ha ottenuto risultati.

Diversa invece la scelta operata dagli spagnoli, che si alleneranno a Budapest prima del giorno della finalissima. Poi il campo deciderà quale delle due squadre meriterà di alzare al cielo la coppa e cambiare il corso di un’intera stagione, deludente nei rispettivi campionati sia per la Roma (al momento sesta) che per il Siviglia (undicesimo in Liga).

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica