Il rinnovo di De Rossi e l’eredità Monchi: il colloquio d’addio fra Pallotta e Massara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poteva essere un Grande Amore, e forse lo potrebbe essere ancora, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il soggetto di questa microstoria di seduzione e abbandono, è Frederic (Ricky) Massara, attuale ds del Milan, assai legato a Paolo Maldini e pronto, si dice, a seguire il suo destino in caso di divorzio dai rossoneri. Ma questo è solo futuro, mentre la sfida col Milan di oggi riporta a galla il passato, quello giallorosso.

Nel 2011 Massara sbarcò alla Roma come braccio destro di Walter Sabatini, nel 2016 lo ha seguito all’Inter. Poi strade divise, Massara torna in giallorosso col ruolo di segretario generale, pronto ad assistenere Monchi sul mercato prima di ritrovarsi ds romanista dopo l’addio dello spagnolo.

Vista la stima di cui gode, nel casting per la successione, quindi, c’era anche lui, che fu convocato a Boston da Pallotta per il colloquio decisivo. Il presidente, però, scelse diversamente per alcune divergenze di fondo, come la proposta di rinnovo a De Rossi non gradita da Pallotta o la difesa di alcune delle scelte di Monchi, considerato il gran colpevole dei problemi economici dal patron americano.

Ma potrebbe non essere finita, dal momento che Massara gode ancora di grande stima a Trigoria, vedi Baldini, e in caso di arrivo di Friedkin potrebbe tornare a pensare a lui per il ruolo di ds.

Fonte: Gazzetta dello Sport