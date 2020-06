ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Pallotta-Friedkin, segnali di ripresa” titola oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Il quotidiano racconta nell’edizione odierna come da luglio possono riprendere i contatti tra gli uffici legali di Pallotta e quelli di Friedkin.

I due però non tratteranno più direttamente dopo il no di Pallotta all’ultima offerta del texano. Se dovesse tornare in corsa, Friedkin non alzerebbe l’offerta ma cambierebbe le modalità di pagamento. La Roma non avrà problemi per l’iscrizione al campionato ma sarà costretta a fare plusvalenze per decine di milioni.

Resta congelata la situazione di Petrachi: i dirigenti stanno cercando un accordo sulla transazione per arrivare al licenziamento. Calano le quotazioni di Massara. Con Pallotta presidente la Roma resterà così, con De Sanctis direttore sportivo, guidato dalla lunga mano di Baldini.

Fonte: Corriere dello Sport