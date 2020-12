Il rosso a Singo è sacrosanto. E se questa è Sky, meglio togliere il commento audio

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Ma cos’è è successo ieri sera da far gridare allo scandalo? Qualcuno, per favore, me lo spieghi. Nel post partita di Roma-Torino, ma già durante la partita stessa, su Sky Sport non si faceva altro che strepitare per l’espulsione di Singo e per il gol da annullare a Mkhitaryan per un fallo (?!) precedente su Belotti.

Ma io dico: stiamo scherzando? L’espulsione di Singo è sacrosanta. Ma la partita l’avete vista? Il terzino del Torino prima attenta alla carriera di Mkhitaryan con un fallaccio che avrebbe meritato, come si dice in questi casi, il cartellino arancione. E subito dopo, come se non bastasse, fa un’entrata col piede a martello su Spinazzola. Cartellino giallo tutta la vita. Eppure in tv si sentivano dire cose assurde come “fallo inesistente”, “Singo prende la palla” e altre follie di tale genere.

La verità è che il Toro ha cominciato a picchiare dal fischio iniziale di Abisso, e si era capito che il rosso sarebbe prima o poi arrivato se i granata avessero continuato in quel modo. Le polemiche scaturite nel post partita sono assolutamente sproporzionate, risibili se pensiamo a quello che ha dovuto subire la Roma contro il Sassuolo. Mi dispiace poi dover ancora una volta tornare sul commento di Sky Sport, semplicemente inaccettabile per un tifoso della Roma.

Io dico: come si fa a scegliere Luca Marchegiani come seconda voce di Roma-Torino? Un calciatore ex granata e come se non bastasse ex laziale per commentare una partita del genere. Ancora peggiore, se possibile, l’astio mostrato nel finale di partita dai conduttori in studio, che si sono letteralmente avventati con la bava alla bocca contro le decisioni dell’arbitro. In pratica l’espulsione era inventata, il gol di Mkhitaryan irregolare e il rigore di Dzeko molto dubbio. La Roma, in sintesi, aveva rubato la partita al malcapitato Torino.

In tanti invitano a boicottare Sky, a disdire l’abbonamento, ma parliamoci chiaro: nessuno (o quasi) lo farà mai davvero. Il nostro amore per la Roma è troppo grande. A questo punto vi do un paio di consigli: vedetevi la partita senza commento audio, che è pure più divertente. E a fine partita spegnete la tv, che tanto il post partita ci siamo qui noi a raccontarvelo. Molto meglio, fidatevi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini